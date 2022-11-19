مخرج «رائد الفضاء»: أتمنى فوز الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي

عبَّر المخرج نيكولا جيرود، مخرج فيلم رائد الفضاء، الذي ينافس في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ 44، عن سعادته للمشاركة في المهرجان، وعرض الفيلم لأول مرة عالمياً.

وأبدى «جيرود» أمنيته من خلال تصريح خاص لـ«الوطن»، بأن يقتنص فيلمه جائزة المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، واصفاً إياه بالعمل العظيم عن الحلم والعائلة.

ويُعرض الفيلم حالياً داخل المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وشهدت السجادة الحمراء للفيلم حضور عدد من الفنانين، منهم هاجر الشرنوبي، صولا عمر، هبة عبدالعزيز، نانسي هلال.

طبيعة أحداث فيلم «رائد الفضاء»

تدور أحداث فيلم رائد الفضاء، خلال 110 دقائق، وهو إنتاج فرنسا، عن شخص يدعى جيم، يحلم بأن يصبح رائدا للفضاء، ويواجه صعوبة بعد رسوبه في مسابقة التوظيف، وفي ظل تمسكه بتحقيق حلمه كرس نفسه في أن يصبح أول شخص هاوٍ يسافر للفضاء.

تفاصيل الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي

وانطلقت الدورة الـ 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مساء الأحد الماضي، داخل دار الأوبرا المصرية، وشهد حفل الافتتاح تكريم المخرجة كاملة أبوذكري بمنحها جائزة فاتن حمامة للتميز، وتكريم الفنانة الكبيرة لبلبة بمنحها جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، ومن المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته، الثلاثاء المقبل، داخل دار الأوبرا المصرية، حيث سيتم الإعلان عن جوائز هذه الدورة.