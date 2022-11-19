لبلبة لـ«الوطن»: موسيقار الأجيال دعمني بنصيحة ذهبية وأنا عندي 7 سنوات

كشفت الفنانة لبلبة عن نصيحة ذهبية تلقتها من موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، حينما ذهبت لمنزله، وهي في السابعة من عمرها، إذ طالبها برفض أي أعمال فنية دون المستوى، بحسب قولها.

وقالت لبلبة في تصريحات لـ«الوطن»، إنها اتجهت إلى منزل محمد عبدالوهاب للعب مع أولاده، إذ تركتها والدتها هناك، وعادت لها بعد ساعات عدة، مضيفة: «كان نفسي أشوف أستاذ محمد عبدالوهاب، ولحسن حظي إنه كان موجودًا وقتها، فجريت عليه وصافحته»، وكان شخصاً أنيقا للغاية، وسألته سؤال: «ازاي أكون ناجحة زيك؟»، فرد عليها: «لازم تقولي لأ على أي حاجة مش صح، وممكن تسيء ليكي كفنانة».

لبلبة: أحترم جمهوري وأضعه دومًا في الحسبان

وتابعت: «استوعبت النصيحة جيدًا، وأصبحت أتبعها منذ بداية مشواري إلى الآن، حيث لا أقدم أعمالًا إلا وأنا مقتنعة بها بنسبة مليون بالمائة، خاصة أنني أحترم جمهوري جدًا، وأضعه دائماً في حسباني، كما أن والدتي أوصتني بالنصيحة نفسها قبل وفاتها، فقالت لي اوعي تقدمي أعمال دون المستوى حتى لو اضطرك الأمر للجلوس في البيت».

لبلبة سعيدة بجائزة الهرم الذهبي من مهرجان القاهرة

في سياق مختلف، أعربت لبلبة عن سعادتها الكبيرة إزاء حصولها على جائزة الهرم الذهبي، لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، مؤكدة أن سعادتها تضاعفت مع احتفاء الناس بها، وبحصولها على الجائزة، ولذلك تعتبر هذا اليوم من أفضل أيام حياتها، وفقًا لكلامها.