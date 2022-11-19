وزير الدفاع الأمريكي: موسكو قد تلجأ إلى استخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن الصين وروسيا تستعدان إلى عالم تُستخدم فيه القوة لحل النزاعات، متعهدا بأن الولايات المتحدة ستواصل الدفاع عن المبادئ الإنسانية والقانون الدولي.

وقال أوستن لمنتدى هاليفاكس الدولي للأمن في كندا: «تسعى بكين، مثل موسكو، إلى عالم يكون فيه القوة على حق، وحيث يتم حل النزاعات بالقوة، وحيث يمكن للحكام المستبدين إخماد شعلة الحرية».. وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

الأزمة الأوكرانية

وأضاف: «لا تزال هناك قواعد في الحرب.. وإذا تمكنت قوة عظمى من التباهي بهذه القواعد، فإنها تشجع الآخرين على تحدي القانون الدولي والأعراف الدولية»

وتابع: «نحن مصممون على الدفاع عن تلك القواعد، وخاصة المبدأ الأساسي المتمثل في حصانة غير المقاتلين».

وقال أوستن، إن جهود موسكو لكسب دعم دول أخرى تخلق تحديات أمنية جديدة للولايات المتحدة وحلفائها.

وأضاف أن أوكرانيا تواجه شتاء قاسيا، وأن موسكو قد تلجأ مرة أخرى إلى استخدام الأسلحة النووية في الوقت الذي تكبدت فيه خسائر في ساحة المعركة، متعهدا بمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها تلك التحديات، وفقا لتقارير رويترز.

وقال: «تقدم العملية العسكرية الروسية معاينة لعالم محتمل من الاستبداد والاضطراب لا يرغب أحد منا في العيش فيه».