شيرين رضا لـ«الوطن»: سعيدة بردود الأفعال على فيلم تحت تهديد السلاح

يواصل فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد وشيرين رضا، تحقيق نجاحا كبيرا في دور العرض السينمائية، منذ عرضه، إذ يحظى شباك التذاكر بإقبال كبير.

وواحدة من أبطال فيلم تحت تهديد السلاح، الفنانة شيرين رضا، التي تقدم من خلاله شخصية مختلفة ومميزة، وعن هذا النجاح، قالت فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: سعيدة جدا بردود الأفعال، أنا عادة بعمل الشغل وبيتعرض مبتابعش ايه اللى بيحصل، لكن «وصلني النجاح اللي حققه الفيلم».

شيرين رضا تتحدث عن فيلم تحت تهديد السلاح

تابعت شيرين رضا، أنهم يعملون ويقدمون هذه الأعمال لكي ينال إعجاب الجمهور، ويستمتعون بها، ونجاح الفيلم أكبر دليل على أن الهدف تحقق بالفعل.

يذكر أن الفنانة شيرين رضا، تعيش حالة من النشاط الفني خلال هذه الفترة، إذ تشارك فى مسلسل حدث بالفعل، تقدم من خلاله حدوتة بعنوان «لو بعد حين»، التي تشارك فيها بجانب عدد من الفنانين منهم دينا الشربيني.

كما يشارك أيضا فى بطولة باقي الحواديت، عدد آخر من الفنانين، منهم غادة عبد الرازق وكريم فهمي وماجد المصري وبسمة وغيرهم.