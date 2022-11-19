عضو اللجنة المنظمة لـCOP27 لـ قناة الحياة: شرم الشيخ شهدت أفضل قمة عقدت للمناخ

قال أحمد عبدالغني عارف، عضو اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ COP 27 بشرم الشيخ، إن قمة المناخ والتي جرى عقدها في مدينة السلام بشرم الشيخ رآها جميع الحاضرين على كونها «حلم»، إذ مرت دون مشكلات تذكر، حتى أنها أصبحت «أفضل قمة للمناخ جرى عقدها».

عارف: تحديث الكثير من المباني والبنى التحتية بشرم الشيخ

وأضاف «عارف»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، على قناة «الحياة»، أن جميع حاضري القمة شكروا الدولة المصرية على ما أنجزته من بنية تحتيه قوية في مدينة شرم الشيخ، مع تحديث الكثير من المباني الموجودة في شرم الشيخ على خلفية استضافتها لقمة المناخ الناجحة تلك.

عارف: في منتدى شباب العالم كنا مبسوطين بالاحتكاك بجنسيات كبيرة

واستطرد: «في منتدي شباب العالم كنا مبسوطين باحتكاكنا بكل شباب دول العالم، لكن الموضوع المرة دي أكبر، وكل الشخصيات اللي حضرت من فئة الـvip، كلهم مهتمين بتطوير آليات منع تفاقم أزمات المناخ، وكلهم كانوا جايين مركزين في تفاصيل مكناش بناخد بالنا منها».

وأوضح أن 800 شابا شاركوا في إنجاز قمة المناخ، منهم 100 شاب من دول أجنبية لم ينظموا مثل تلك الفعاليات الكبيرة، متابعا: «قمة المناخ بالرغم من صعوبتها ولكن نتمنى أن يتم إنجازها مرة أخرى في مصر نظرا لما أفادت به مصر بالكثير من المجاالات».