«الخارجية»: طرح نص بـ«الأرضية المشتركة» على الوفود المشاركة في قمة المناخ

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الخارجة سامح شكري اليوم على هامش مؤتمر المناخ COP 27 في شرم الشيخ كان بمناسبة طرح رئاسة المؤتمر نصاً على الوفود المشاركة للنظر فيه باعتباره من رؤية الرئاسة المصرية، ويعبر عن النقاط التي يمكن أن تمثل أرضية مشتركة بين الوفود.

المفاوضات استمرت حتى الساعات المتأخرة من الليل

وأضاف «أبوزيد»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «اليوم»، المذاع على شاشة «DMC»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه على مدار الأيام الماضية، كانت المفاوضات خلال قمة المناخ مستمرة حتى ساعات متأخرة من الليل، ويوجد تباين في بعض الموضوعات المهمة، مثل الخسائر والأضرار، والتكيف، وخطة العمل الخاصة بخفض الانبعاثات وغيرها.

وأوضح أن بعض هذه الموضوعات يمثل أولوية للدول المتقدمة وبعضها يمثل أولوية للدول النامية، وبالتالي بعد أن كلفت رئاسة المؤتمر عددًا من الوزراء من دول مختلفة بالقيام بدور الميسرين لمحاولة الوصول لأرضية مشتركة، عاد الميسرون لرئاسة المؤتمر بمقترحات وسيناريوهات كشفت عن وجود تباين في الموقف.

متى تعلن قرارات مؤتمر المناخ؟

وأكد أنه حينما تشعر الرئاسة بأن هناك وجودًا للتوافق العام بين الوفود حول مشاريع القرارات المطروحة والأوراق المطروحة سوف يتم الدعوة لاجتماع رسمي للمؤتمر يتم خلاله اتخاذ القرارات، منوهًا بأن القرارات تصدر عن مؤتمر المناخ بتوافق الآراء وليس بالتصويت.