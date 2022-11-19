عميد «البحوث البيئية»: قمة المناخ شهدت مرونة كبيرة بين الدول

قالت الدكتورة نهى دنيا، عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إن «COP27» قمة متميزة للغاية، لكونها قمة تنفيذ وليست لمنح التعهدات فقط، وبالتالي خرجت أكثر من مبادرة واتفاقية منذ بداية انعقادها، وهدفت جميعها إلى تنفيذ فعلي لعدد من المشروعات في العديد من الدول، ومنها مصر في مجالات الهيدروجين الأخضر والنقل المستدام.

ولفتت إلى أن قمة المناخ هذا العام شهدت مرونة من كل دول العالم، مقارنة بالقمم السابقة، باعتبار أن القضايا تمثل مصلحة عامة للجميع، لذا تضافرت الجهود من أجل حل تلك الأزمة المؤثرة على العالم بأكمله بنفس القدر.

القمة اهتمت بتوضيح الخسائر التي لحقت بالدول

وتابعت «دنيا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن قمة «COP27» اهتمت بتوضيح الأضرار والخسائر التي لحقت بالدول من خلال الفعاليات، إلى جانب عرض تقارير مفصلة ودراسات جيدة أقنعت الدول المتقدمة بمدى تأثير التغيرات المناخية على الدول النامية.

تناول كل محاور قضية التغيرات المناخية

وأشارت عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، إلى أن التغيرات المناخية لحقت بدول العالم كافة، وبالتالي كان ضروري وجود مرونة وتفهم أكبر، متابعة أنها تحدثت مع كثير من وفود الدول الأوربية والأمريكية وكانوا أكثر تفهما للوضع الحالي، وكان هناك وعي كامل من قِبل الدول النامية الإفريقية بخطورة الموقف، مؤكدة أن المؤتمر هذا العام شمل العديد من الفعاليات والجلسات التي غطت كل محاور قضية التغيرات المناخية.