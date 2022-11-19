حسن شاكوش يقبل قدم والدته بعد إعلان حفله على هامش المونديال (صور)

حرص مطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش على مشاركة الجمهور بعدد من الصور له مع والدته، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك» تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وظهر حسن شاكوش في الصور التي شاركها مع الجمهور وهو يقبِّل قدم ويد والدته وعلق على الصور قائلا «حياتي»، وانهالت الكثير من التعليقات على الصور، معبرين عن إعجابهم بالصور.

حفل حسن شاكوش في قطر

وتأتي هذه الصور التي شاركها حسن شاكوش مع جمهوره بعد إعلان حفله مؤخرا المقرر إقامته في دولة قطر على هامش فعاليات كأس العالم ضمن عدد كبير من الحفلات التي تنظمها قطر للمشجعين.

وكان قد نفى مدير أعمال حسن شاكوش سابقا في تصريحات لـ «الوطن»، صحة الأخبار التي تم تداولها حول غنائه في حفل افتتاح مونديال كأس العالم لعام 2022 ولكنه قال إن حفله هو واحد من الحفلات الغنائية المقامة على هامش المونديال والتى يتم تنظيمها للمشجعين.