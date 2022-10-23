حسن شاكوش يتعهد بعدم طرح أي عمل فني تحت مسمى «مهرجانات»

تعهد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أمام أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، بعدم طرح أي مصنف فني وغنائي مرة أخرى تحت عنوان مهرجان، موقعًا على إقرار بهذا التعهد عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي عقده الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين منذ قليل.

عودة مؤدي المهرجانات للغناء بـ3 شروط

ومن المقرر أن يوقع على هذا الإقرار أسوة بـ شاكوش، جميع مؤدي المهرجانات، بعد قرار النقابة بضمهم إلى شعبة الأداء الصوتي، إذ سمح نقيب الموسيقيين لهم بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت هذه الشعبة، وممارسة المهنة بعد التوقيع على إقرار يشترط توقفهم عن جميع الألفاظ البذئية، والغناء بصحبة فرقة موسيقية تضم 12 عضوا عاملا، والحصول على موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج.

عدم استخدام لفظ مهرجانات

وهدد المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، مطربي المهرجانات بالشطب حال استخدام كلمة مهرجات مكتوبة أو مسموعة خلال الفترة المقبلة.

وحضر المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر نقابة الموسيقيين، عدد من مطربي المهرجانات؛ أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش وأورتيجا.