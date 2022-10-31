حسن شاكوش ومحمود الليثي يصلان نقابة الموسيقيين استعدادا للتحقيق معهما

وصل منذ قليل، مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، ومحمود الليثي، مقر نقابة المهن الموسيقية، وذلك للتحقيق معهما بشأن اتهامهما لـ أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق بطلب رشوة منهما.

التحقيق مع أحمد رمضان سكرتير النقابة السابق

ومن المقرر أن يصل مؤدي المهرجانات عمر كمال، وأحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية السابق إلى مقر النقابة بعد قليل للتحقيق.

وفي نفس السياق، يجتمع مصطفى كامل، بعد قليل، بمطربي الراب لتقنين أوضاعهم، وحضر منذ قليل عفروتو وأبيوسف.

اجتماع لتقنين أوضاع مطربي الراب

وكان الفنان مصطفى كامل، قرر عقد اجتماع لتقنين أوضاع مطربي الراب، بعد واقعة مروان بابلو الذي أحيا حفلا منذ يومين دون فرقة موسيقية.