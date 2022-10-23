حسن شاكوش يجدد اعتذاره للعازفين.. ونقيب الموسيقيين: «هنروحلهم لحد البيت»

جدد مؤدي المهرجانات حسن شاكوش اعتذاره إلى شعبة العازفين بعد إساءته لهم في حفله الذي أقيم خارج القاهرة قبل عدة أشهر، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب الموسيقيين مصطفى كامل، بمقر النقابة في حضور عدد من مطربي المهرجانات منذ قليل.

اعتذار بعد أزمة

وقال حسن شاكوش، في كلمته خلال الجلسة التي عقدها المطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، إنه لم يقصد الإساءة لشعبة العازفين، ولكن كلامه كان موجها لشخص بعينه - لم يذكره في حديثه - مدللا على كلامه بقوله: «كان من الأولى أن تغضب فرقتي بما تتضمنه من عازفين».

وأكد مصطفى كامل أنه سيصطحب حسن شاكوش لمنازل العازفين لتقديم الاعتذار لهم لإنهاء هذه الأزمة.

عدم استخدام كلمة مهرجانات

وتعهد حسن شاكوش، أمام أعضاء مجلس نقابة الموسيقيين، بعدم طرح أي مصنف فني وغنائي مرة أخرى تحت عنوان مهرجان، موقعًا على إقرار بذلك، ومن المقرر أن يوقع جميع مؤدي المهرجانات على ذات الإقرار بعد قرار النقابة بضمهم إلى شعبة الأداء الصوتي.