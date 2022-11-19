سينما حسن الإمام على صفحات أبيض وأسود بـ«قصور الثقافة»

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، العدد الـ55 من مجلة «أبيض وأسود»، لشهور أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2022، وجاء منوعًا في موضوعاته، ليضم ملف عن الفيلم الموسيقي بقلم الدكتورة سهير عبد الظاهر، ليالي مصطفى، جيلان صلاح، وآخرون ليكتبون عن الخطوات السبع الرئيسية لبناء القصة السينمائية.

وملف آخر عن سينما حسن الإمام، مخرج الميلودراما، والاستعراض والبهجة والنهايات السعيدة التي غلفت أفلامه، الذي استطاع أن يجمع الجمهور على أفلامه وأسلوبه الفني، كما احتوى العدد على موضوعات خاصة بمتابعات نقدية عن أعمال سينمائية، تعكس الحياة التي تعاني منها المجتمعات بعناوين «عمهم بين الاستهتار والتكرار» للكاتبة صفاء عبدالرازق، «كيرة والجن بين الصمت والضجيج» للناقدة شاهندة محمد علي، وفي مجال السينما العالمية، كتبت الناقدة نشوى نبيل «مافريك ونوستالجيا الماضي».

افتتاحية مجلة أبيض وأسود

تضمنت افتتاحية العدد، مقالًا بقلم الفنان تامر عبدالمنعم رئيس تحرير مجلة أبيض وأسود ومدير عام الثقافة السينمائية، بعنوان «هل نستطيع تقديم فيلمًا بمواصفات موسيقية؟»، يتحدث عن الفرق بين الفيلم الغنائي والفيلم الموسيقي، موضحا أن الفيلم الذي يكون بطله نجم من نجوم الغناء والطرب، فيلم له شعبية وبريق خاص، لكن هناك فرق بين الفيلم الغنائي والموسيقى بالسينما العربية، يختلف تماما عن مضمون الفيلم الغنائي بالسينما العالمية بوجه عام، والأمريكية بشكل خاص، ومن أبرز تلك الأفلام فيلم all that jazz.

جدير بالذكر، أن مجلة أن مجلة أبيض وأسود، مجلة سينمائية فصلية رئيس تحريرها الفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية، مدير التحرير دكتور نادر الرفاعي، نائب رئيس التحرير أحمد عبد النبي.