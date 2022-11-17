«قصور الثقافة» تواصل فعالياتها المتنوعة بمبادرة حياة كريمة بقرى المنوفية

تواصل وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة نيفين كيلاني مشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة»، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنظمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، بإشراف أحمد يسري مدير عام الإدارة العامة للشباب والعمال، في الفترة من 13 حتى 24 نوفمبر الجاري.

ورش فنية وندوات توعوية في قرى حياة كريمة

تضمنت فعاليات القافلة في يومها الرابع، مجموعة من الورش الفنية في عدة مجالات وهي: «الحلي المدربة حورية عصمت، الفخار للمدرب فوزي غنيم، الخيامية للمدرب كريم خلف، السجاد للمدرب رزق هزاع، ورشة الصدف للمدرب وائل الخشن، السيرما المدربة عزه فتحي، بجانب ورشة إكتشاف المواهب والرسم للفنانة جيهان مبروك، كما قدم إبراهيم درغام ورشة حكي وألعاب شعبية حيث قدم قصة السلحفاة، قصة علي بابا والأربعين حرامي.

ورشة تعليم أساسيات السباكة

قدمت الشركة القابضة للمياه لقاء توعوي عن كيفية ترشيد المياه، وورشة تعليم أساسيات السباكة، ألقاها بحيري ربيع أخصائي توعية بشركة المياه، تلى ذلك لقاء تعريفي بفن الخيامية، وتم تقديم مواهب القرية: في الشعر الطالبة زهراء عبد الحميد، وفي الغناء الطالب محمد شحاته، والطالب مازن هاني.

ثم استعراض فني لطالبات المدرسة بعنوان «يا حبيبتي يا مصر»، أعقبه عرض فني لفرقة عرائس ماريونيت جاردن سيتي، للفنان جمال الشرنوبي، الفنانة يارا محمد، وكان الختام مع عرض فني لفرقة المنوفية للآلات الشعبية والتنورة.