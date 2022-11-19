بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي بالمنيا

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، أمام قرية برطباط بمركز مغاغة، في شمال محافظة المنيا، بسبب انفجار الإطار الأمامي.

انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة مغاغة، بانقلاب ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل قرية برطباط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بينهم 4 من محافظة أسيوط.

نقل 7 مصابين لمستشفى مغاغة المركزي

بانتقال سيارات فرع هيئة الإسعاف ورجال الأمن والفحص تبين انقلاب السيارة بسبب انفجار الإطار الأمامي واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة كل من: محمود شعبان 26 عاما، سميرة عبد الله 67 عاما، حمدي عبد الوهاب 35 عاما، محمد قاسم 34 عاما، يقيمون بمحافظة أسيوط، وسيد محمود 58 عاما، وشقيقته سناء 24 عاما، يقيمان بمركز سمالوط، ورامي عبد المولي 36 عاما، مقيم بالقاهرة.

جرى نقل المصابين لمستشفى مغاغة المركزي لتلقي العلاج حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات وغيبوبة واشتباه ارتجاج، وجرى التحفظ على السيارة الميكروباص تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.