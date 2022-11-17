سيارة مسرعة تطيح بـ«حلاق» في الطالبية.. «المتهم كان سارقها وعاوز يهرب»

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على سائق يقود سيارة بسرعة جنونية، لمحاولته الهروب من واقعة سرقة في شارع سهل حمزة، بدائرة قسم شرطة الطالبية، واصطدم بأحد الأشخاص حال سيره بالشارع، وتم نقله إلى المستشفى.

بلاغ بالواقعة

تفاصيل الوقعة، بدأت بتلقي اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، أنه ورد بلاغ من الأهالي، بضبط شخص حال قيامه بالفرار، عقب سرقته إحدى السيارات بشارع سهل حمزة، دائرة القسم.

بالانتقال والفحص، تبين أن المصاب يبلغ من العمر 28 سنة «حلاق»، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، وذكر أنه حال سيره بشارع الملك فيصل اتجاه الجيزة دائرة القسم، اصطدمت به سيارة ماركة متسوبيشي لانسر كحلي اللون، وتمكن الأهالي من ضبط السيارة وقائدها.

الأجهزة الأمنية اقتادت المتهم لقسم الشرطة، وبفحصه تبين انه مهندس كهرباء، قائد ومالك السيارة، يبلغ من العمر 23 سنة، بها تلفيات كسر الزجاج الأمامي والخلفي الأيمن، والاكصدام الأمامي، قرر أنه حال قيادته سيارته، اصطدم بسيارة أخرى غير محددة، فحاول الفرار بها، إلا أنه اصطدم بالمبلغ «المصاب»، وفر هاربا، ولحق به الأهالي واستوقفوه، وأمكن التوصل لشهود للواقعة، أيدا ما جاء بالفحص.

تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموقف القانوني

أما عن الاجراءات التي تتم مع المتهم المضبوط بسرقة السيارة، يقول المحامي والخبير القانوني أيمن محفوظ لـ«الوطن»، إن جريمة سرقة السيارة، لتكون كاملة الجوانب، فإنها تقتضي الاستيلاء على ملك الغير بقصد التملك، لذا تم تعديل المادة 323 مكرر من قانون العقوبات، لتنص على أن «يعاقب بموجب القانون كل من استولى بغير حق، وبدون نية التملك على سيارة مملوكة لغيره، بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه، ولا تجاوز خمسمائة جنيه، وتعتبر من الجرائم الملحقة بجريمة السرقة».