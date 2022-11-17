مصرع طفل صدمته سيارة مسرعة على طريق بحر البقر جنوب بورسعيد

لقى طفل مصرعه مساء اليوم، بعد أن صدمته سيارة مسرعة، وفرت هاربة وهو يعبر طريق بحر البقر جنوب بورسعيد.

وصول الطفل إلى المستشفى

وتلقى اللواء مدحت عبدالرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطار من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد يفيد بوصول أحمد محمود محمد رمضان 11 سنة، إلى مستشفى 30 يونيو مصابًا بنزيف بالمخ وتوفى أثناء عمل الإسعافات الأولية له وتم وضع الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

سيارة مسرعة صدمت الطفل

وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن الطفل كان يعبر الطريق وفوجئ بسيارة مسرعة، صدمته وفرت هاربة على طريق بحر البقر جنوب بورسعيد.

واستدعى الأهالي سيارة الاسعاف لنقل الطفل إلى المستشفى، خاصة وانه كان ما زال قيد الحياة وفور وصوله إلى المستشفى توفى في الحال.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.

يذكر أن طريق بحر البقر جنوب بورسعيد يشهد حوادث سير متعددة بسبب السرعة الزائدة للسائقين عليه رغم ضيق مساحته لأنه طريق جانبي متفرع من طريق بورسعيد الإسماعيلية.