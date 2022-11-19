تشييع جثمان طبيب لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بسوهاج

شيع المئات من أهالي سوهاج، جثمان طبيب سوهاج، الذي لقي مصرعه أسفل عجلات قطار بناحية مزلقان ميدان العارف، وسط حالة من الحزن من أهالي المتوفى، وأهالي بلدته وأطباء المستشفى العام، خاصة أنه كان يتمتع بأخلاق وإخلاص في العمل ويتعامل باحترام مع زملائه، فكان خبر وفاته كالصاعقة عليهم.

إخطار مدير أمن سوهاج بالواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور قسم أول سوهاج، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص أسفل عجلات قطار بناحية مزلقان ميدان العارف.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم لموقع الحادث، وتبين مصرع «ي. ج. ن» في الثلاثين من العمر، طبيب بمستشفى سوهاج العام، إثر حادث قطار في مزلقان العارف، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج العام.

إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة.