إصابة مزارع ببتر القدمين في حادث قطار روسي بسوهاج

ضحية جديدة تضاف لضحايا المعابر غير الشرعية على شريط السكك الحديدية حيث أقدم أحد المواطنين بمركز المراغة بمحافظة سوهاج على العبور من معبر غير مخصص للمشاة أثناء مرور القطار مما أدى لاصطدامه بالقطار.

الإخطار الأمنى وبلاغ الحادث

تلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين العابدين مدير أمن سوهاج والعميد علي العماري رئيس مباحث المديرية يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركزشرطة المراغة بمحافظة سوهاج يفيد ورود بلاغ إلى مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بتحرير محضراً من قسم النقل والمواصلات بمحافظة سوهاج، يفيد بأنه عقب قيام القطار الروسي [ سوهاج / القاهرة ] من محطة سكة حديد المراغة، وبالمرور تلاحظ لسائق القطار بقيام أحد الأشخاص بعبور شريط السكة الحديد من مكان غير معد للعبور، وتم إطلاق آلة التنبيه عدة مرات ولم يستجب فاصطدم به القطار مما أدي لإصابته «ببتر بالقدمين» وفقا لتقرير حالتة الطبية وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي.

الإنتقال إلى موقع الحادث

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي إلى موقع الحادث حيث تبين أن المصاب يدعى «وائل ا ا س» سن 32 عاما مزارع - ويقيم دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وبسؤال شقيقه المدعو «حازم ا ا س» سن 42 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية بمركز المراغة بمحافظة سوهاج أفاد بمضمون ما تقدم ، وأنه اثناء سير شقيقه على شريط السكة الحديد عائدا لمنزله من على شريط السكة الحديد، من مكان غير مخصص للعبور اصطدم بالقطار، وقد نفى الشقيق الشبهة الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.