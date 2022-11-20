أحمد خالد صالح: سعادتي مضاعفة بمشاركة «19 ب» بمهرجان القاهرة السينمائي

ينافس الفيلم المصري «19 ب» في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ44، التي انطلقت فعاليته مساء يوم الأحد الماضي وتستمر فعالياته حتى 22 نوفمبر الجاري، حيث عرض العمل يوم الأربعاء الماضي بالمسرح الكبير.

شخصية نصر

وقال أحمد خالد صالح لـ«الوطن»، إنه يجسد شخصية «نصر»، وهو سايس أمام العقار، الذي تدور به أحداث العمل، كما أنه سعيد وفخور بالمشاركة في فيلم «19 ب»، فمشاركته في المهرجان ضاعفت سعادته.

سعادة مضاعفة

أضاف أحمد خالد صالح: «جمعتني كيميا فنية مع المخرج أحمد عبد السيد، لأنه كان يتهم بالتفاصيل الصغيرة، حيث أجرينا بعض البروفات بطريقة مختلفة، لأننا ذهبنا إلي مكان العمل أكثر من مرة، قبل بدء التصوير حتى يضعنا في تفاصيل الشخصية، وأن الحالة النفسية التي كانت داخل الأحداث هي أهم ما تميز العمل، لأنها ستضع المشاهد في تفاعل مع الأحداث».

أبطال فيلم 19 ب

ويشارك في بطولة فيلم 19 ب ، سيد رجب، ناهد السباعي، أحمد خالد صالح، فدوى عابد، ومن تأليف وإخراج أحمد عبد الله السيد، والمنتج محمد حفظي.