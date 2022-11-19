أحمد خالد صالح يشيد بسيد رجب في فيلم «19 ب»: معلم في مهنة التمثيل

عبر الفنان أحمد خالد صالح، عن سعادته بفيلمه «19 ب»، المشارك في المسابقة الدولية، ضمن فعاليات الدورة الـ44 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

أحمد خالد صالح: فخور بالعمل مع الفنان سيد رجب

وقال صالح في تصريحات لـ«الوطن»: فخور بالعمل مع الفنان سيد رجب، فهو فنان عظيم، وماحدث بينا هو مبارزة تمثيلية قوية، فإنني فخور بالتعاون معه، فهو «معلم» في مهنته.

وأكد أنه تحمس لـ فيلم «19 ب» عندما اتصل به المخرج أحمد عبدالله، وطلب منه المشاركة في العمل، مشيرًا إلى أن الشخصية التي جسدها لها جوانب مختلفة، فهو شاب لا يستمع لنصيحة من حوله ويتعامل طوال الوقت بالقوة في المجتمع.

يذكر أن أحمد خالد صالح، شارك الندوة التي أقيمت بالمسرح المكشوف أمس في دار الأوبرا المصرية، مع صناع العمل وهم: سيد رجب، فدوى عابد، المخرج أحمد عبد الله، المنتج محمد حفظي، يارا جبران، ناهد نصر الله.

أبطال فيلم «19 ب»

فيلم «19 ب»، للمخرج أحمد عبد الله، وإنتاج مصر، تدور أحداثه حول حارس عجوز يعيش في فيلا متداعية، ويراقب منزل مهجور يعتبره بمثابة منزله، ولكنه فجأة يصبح مهددًا بسبب شاب يزور الحديقة، وهو ما يجعل الحارس مضطرًا لمواجهة مخاوفه.