حضور قوي للقطاع المصرفي في COP27.. أكاديمية تعليم فني لـ«بنك مصر» في «السخنة»

تفاعل القطاع المصرفى بقوة مع فعاليات COP27 بشرم الشيخ، عبر العديد من الجلسات، أعلنت خلالها العديد من البنوك المصرية، فى مقدمتها «مصر، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى CIB، والقاهرة، والأهلى المصرى، والزراعى»، عدة مبادرات أبرزها مذكرة تفاهم بين بنك مصر ومؤسسة السويدى إلكتريك، للمساهمة فى إنشاء أكاديمية السويدى وبنك مصر الفنية للتعليم الفنى والتدريب المهنى فى المنطقة الصناعية فرع العين السخنة، بـ45 مليون جنيه.

وأعلن المصرف المتحد مضيه نحو مزيد من التطبيقات الاستراتيجية المساندة لرؤية مصر 2030 فى طريق التحول للممارسات الخضراء الصديقة للبيئة للتقليل من الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية الضارة بالأرض.

«القاضي»: دور البنوك مهم في التمكين للاقتصاد الأخضر

قال أشرف القاضى، رئيس «المصرف»، إن للبنوك دوراً أساسياً فى تمكين المؤسسات الاقتصادية وتعظيم دورها فى تعزيز النمو الأخضر، بتحفيز رجال الأعمال على الانتقال لآليات الاقتصاد الأخضر، ودفع الابتكارات للحلول البنكية، الأمر الذى يسهم فى تقليل حاجة البنوك لفروع جديدة باهظة التكلفة، والتركيز على تحسين الخدمة للعملاء مما يسهم فى زيادة ربحية البنوك وتعظيم حصصها السوقية.

«سامي»: توفير أدوات مستدامة

من جانبه، قال شريف سامى، رئيس البنك التجارى الدولى، إن مصرفه ملتزم بتوفير الأدوات المالية المستدامة، مستنداً على إطلاق البنك لأول سندات خضراء للشركات بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.

وأكد «سامى» حرص «البنك» على تسريع تحول النظام على نطاق إقليمى، لمحاولة تحقيق التكيف مع المناخ والحد من آثاره فى القارة.

«فايد»: مصر أرض الفرص.. ولدينا فهم كبير للسوق

أما طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، فقال إنه فيما يتعلق بالقطاع المصرفى فهذا موضوع مهم للغاية يجب أن نشارك فيه لأن الدور الرئيسى للمؤسسات المالية والبنوك هو الوساطة المالية لذلك فعلينا علينا سد الفجوة بين العرض والطلب.

وتابع «فايد» أن دور المؤسسات المالية لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يتجاوز ذلك لدعم وتمكين المجتمع وخاصة الشباب للحد من التغيرات المناخية، مؤكداً أن مصر هى أرض الفرص وأعتقد أن هناك مجالاً واسعاً للتمويل يمكن للقطاع المصرفى تلبيته لأن لدينا فهماً كبيراً للسوق.

وعلى هامش مؤتمر المناخ، شارك البنك الأهلى برئاسة هشام عكاشة فى توقيع اتفاقية مشتركة مع بنكى مصر والقاهرة لتمويل مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 140 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة بمبلغ 10 ملايين يورو مُقدمة من الاتحاد الأوروبى؛ بهدف التوسع فى فرص تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المتعلقة بالحفاظ على المناخ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك البنك الزراعى مع شركة البورصة القابضة فى تأسيس شركة لتطوير وإدارة وإصدار شهادات الكربون والشهادات والمنتجات البيئية.

«فاروق»: التمويل أهم آليات خفض الانبعاثات

وأكد علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أهمية الاستدامة باعتبارها سبيلاً لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن البنك يعمل على تطبيق مفهوم التمويل المستدام، والعمل على دمج العناصر البيئية والاجتماعية فى أنشطة البنك التمويلية، لمواكبة التطورات المتلاحقة عالمياً ومحلياً المتعلقة بالتغير المناخى. وأشار إلى أن التمويل الأخضر يعتبر من أهم الآليات للحد من الانبعاثات الكربونية وتقليل تداعيات التغير المناخى، وذلك من خلال تمويل مشروعات الزراعة الحديثة والمستدامة.