مخرج الفيلم الفرنسي رائد الفضاء: أتمنى تقديم فيلما عن عالم مصريات

قال نيكولا جيرود، مخرج فيلم رائد الفضاء، الذي شهد عرضه العالمي الأول مساء اليوم، ضمن المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44، إن ردود الأفعال التي تلقاها أسعدته للغاية.

وأضاف «جيرود»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن وجوده في مصر، شرف كبير وأمر يسعده، خصوصا أنه يتمنى أن يكون فيلمه المقبل عن عالم مصريات، باعتباره أمرا مهما ومميزا، ويسعى لتنفيذه.

وعبر مخرج فيلم رائد الفضاء، الذي ينافس في المسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لدورته الـ44، عن سعادته للمشاركة في المهرجان، وعرض الفيلم لأول مرة عالميا.

وأشار إلى أن عرض الفيلم عالميا لأول مرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أمرا مشرفا ومهما بالنسبة له، ويعتبر بمثابة جائزة له ولفريق العمل.

فيلم رائد الفضاء، إنتاج فرنسا، عن شخص يدعى جيم، يحلم بأن يصبح رائدا للفضاء، ويواجه صعوبة بعد رسوبه في مسابقة التوظيف، وفي ظل تمسكه بتحقيق حلمه كرس نفسه في أن يصبح أول شخص هاوي يسافر للفضاء.

بعد انتهاء عرض الفيلم، شهد تصفيقا كبيرا من جميع الحضور.