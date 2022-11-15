برنامج «8 الصبح» يرصد فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. فيديو

رصدت الإعلامية سالي طراد، مراسلة برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، حيث يشهد اليوم زخما وتنوعا في الأفلام المقرر عرضها، حيث يُعرض اليوم 26 فيلمًا في 3 أماكن مختلفة «دار الأوبرا المصرية وفي الجامعة الأمريكية وفي سينما الزمالك، والمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية»، ومن المقرر عرض فيلم افتتاح المهرجان « The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج.

العرض الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

فيلم « The Fabelmans» للمخرج ستيفن سبيلبرج، مستوحى من قصة حقيقة للمخرج، وتم عرضه بمهرجانات عالمية مثل مهرجان تورونتو السينمائي الدولي، ولاقى ردود أفعال إيجابية كثيرة، والفيلم سيكون عرضه الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا الساعة 12 مساءا، وفي الثالثة والنصف عصرا سيتم عرض فيلم خبز وملح، وهو الفيلم البولندي، والذي يشارك ضمن المسابقة الدولية للمهرجان.

عقد ندوة عن جان لوك غودار

ويشهد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي اليوم عرض الفيلم الفرنسي Final Cut في سينما الزمالك، وتشهد فاعليات اليوم عقد ندوة عن جان لوك غودار، واحد من علامات السينما الفرنسية وتميز بقدرته على تجسيد الواقع بدون أي تحيز، وستكون في مسرح الهناجر الساعة الثالثة مساءا ويديرها أندور محسن.