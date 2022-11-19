تردد قناة مباريات كأس العالم 2022.. البطولة تنطلق غدا
كتب:
منى سعيد
06:16 م | السبت 19 نوفمبر 2022
تردد قناة مباريات كأس العالم 2022
مع اقتراب مباريات بطولة كأس العالم التي تنطلق غدا وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 لمتابعة البطولة الرسمية، خاصة بعد إعلان مجموعة قنوات بي ان سبورت عبر موقعها الرسمي، عن نقل مباريات المونديال الأندية عبر قنواتها المختلفة.
وفيما يلي، يرصد موقع «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، وفق الموقع الرسمي لمجموعة قنوات بي إن سبورتس، في السطور التالية:
تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022
ويمكن ضبط مجموعة قنوات بي إن سبورتس وفق المعلومات الآتية:
beINS SPORTS MAX HD 1
التردد: 12604 «أفقي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ : 2/3
beINS SPORTS MAX HD 2
التردد: 12245 «رأسي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ : 2/3
beINS SPORTS MAX HD 3
التردد: 11013 «أفقي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ : 2/3
beINS SPORTS MAX HD 4
التردد: 12245 «رأسي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ : 2/3
beINS SPORTS MAX HD 5
التردد: 12245 «رأسي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ : 2/3
beINS SPORTS MAX HD 6
التردد: 12604 «أفقي»
معدل الترميز: 27500
معدل تصحيح الخطأ : 2/3
وتستضيف دولة قطر مونديال كأس العالم 2022 من خلال 8 ملاعب، لأول مرةـ خلال فترة ما بين 20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر 2022، وأسفرت قرعة قاس العالم للأندية عن وجود 8 مجموعات بين المنتخبات المشاركة.