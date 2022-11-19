تردد قناة مباريات كأس العالم 2022.. البطولة تنطلق غدا

مع اقتراب مباريات بطولة كأس العالم التي تنطلق غدا وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل، يبحث الكثيرون عن تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022 لمتابعة البطولة الرسمية، خاصة بعد إعلان مجموعة قنوات بي ان سبورت عبر موقعها الرسمي، عن نقل مباريات المونديال الأندية عبر قنواتها المختلفة.

وفيما يلي، يرصد موقع «الوطن» تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022، وفق الموقع الرسمي لمجموعة قنوات بي إن سبورتس، في السطور التالية:

تردد القنوات الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

ويمكن ضبط مجموعة قنوات بي إن سبورتس وفق المعلومات الآتية:

beINS SPORTS MAX HD 1

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 2

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 3

التردد: 11013 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 4

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 5

التردد: 12245 «رأسي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

beINS SPORTS MAX HD 6

التردد: 12604 «أفقي»

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ : 2/3

وتستضيف دولة قطر مونديال كأس العالم 2022 من خلال 8 ملاعب، لأول مرةـ خلال فترة ما بين 20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر 2022، وأسفرت قرعة قاس العالم للأندية عن وجود 8 مجموعات بين المنتخبات المشاركة.