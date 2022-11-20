«حياة كريمة» تنفذ 137 وحدة صحية بأسيوط بتكلفة مليار و248 مليون جنيه

حازت قري ومراكز محافظة أسيوط، نصيبا كبيرا في مشروعات قطاع الصحة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ومشروع تطوير الريف المصري الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير القرى، حيث يجري تنفيذ 137 وحدة صحية داخل 7 مراكز بتكلفة وصلت مليار و248 مليون جنيه.

وأشاد أهالي القري التي تشملها المبادرة الرئاسية بالمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف القري مما حققته المبادرة في تطوير وإنشاء الوحدات الصحية وتطويرها بشكل آدمي يستقبل المرضي علي عكس ما كانت عليه في الماضي وتهالكها نتيجة الاهمال علي مدار السنوات الماضية.

الوحدات الصحية أصبحت آدمية

وقال يحيى أحمد، أحد أهالي قرية مجريس بمركز صدفا، إن مبادرة حياة كريمة حققت أحلام أهالي القرية والعزب التابعة لها بعدما كانت تعاني من الأهمال نتيجة ضيق المكان وتهالكه ولا يوجد بداخلها اي أجهزة طبية او اماكن تستقبل المرضي والمترددين من المواطنين، وحاليا تم إنشاء وحدة صحية جديدة بالطراز المعماري الجديد وتم إضافة عيادة أسنان إليها وكذلك عيادات لتنظيم الأسرة فضلا عن تزويدها بالإنارة اللازمة ومولد كهربائي كبير للتغلب على أي طواريء تحدث في مجال الكهرباء ار انقطاعها بشكل مفاجئ.

مشروعات الدولة وصلت كل بيت

وعبر عبد الرحمن محمد، موظف من مدينة أبوتيج عن رضاه مما تقوم به المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تطوير كافة القطاعات والاهتمام الكبير بقطاعة الصحة وتنفيذ وحدات صحية جديدة تشبه المباني الخاصة لاستقبال المواطنين بشكل ادمي وتوفير مقاعد انتظار للمترددين وتزويدها بأجهزة تهوية لازمة تحقق العناية الكبيرة للمواطن وكذلك توفير أجهزة طبية واسره تسمح باستقبال المرضي وتطبيق نظام مكافحة العدوي داخل المباني، مقدمًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي علي ما قدمه من مشروعات قومية وصلت لكل بيت وشعر بها المواطن البسيط.

المشروعات تستهدف قرى 7 مراكز

وقال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، في تصريحات له، إن هناك متابعة مستمرة للمشروعات التي تنفذ بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتطوير الريف المصري والتي تشمل قري 7 مراكز والتي تشمل 1930 مشروعا متنوعا في مختلف المجالات وجميع المشروعات تجري بشكل منتظم وفقا للمواعيد المحدده لها وتنفيذها وتطبيق معايير الجودة في اعمال التنفيذ.

تنفيذ 137 وحدة صحية

وأضاف محافظ أسيوط، أنه في مجال مشروعات قطاع الصحة يتم تنفيذ 137 وحدة صحية بتكلفة بلغت ما يقرب من مليار و248 مليون جنيه، وأنه خلال الأيام الماضية تفقد عدد من الوحدات الصحية التي يجري تنفيذها بقريتي أولاد إلياس وبني فيز في مركز صدفا للاطمئنان علي سير العمل ومعدل التنفيذ.