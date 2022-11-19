بعد إصلاح ماسورة رئيسية.. عودة مياه الشرب بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية

أعلنت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بالإسكندرية، عن إصلاح كسر بخط مياه رئيسية بمقدار 12 بوصة وعودة المياة بامتداد شارع الأمان أمام مساكن الورديان وذلك في استجابة فورية بعد ورود بلاغ بوجود كسر.

وكلفت سحر شعبان، إدارة المتابعة الميدانية والمرافق بمتابعة قيام شركة المياه هندسة مياه القباري بأعمال الكشف وإلاصلاح وجرى تغيير الجزء المكسور والانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه لأهالي وسكان المنطقة وجرى إخطار مديرية الطرق والنقل للتمهيد والبدء في إعادة الشيء لأصله وجاء ذلك بوجود المتابعة الميدانية والمرافق والطرق بالحي ومسئولي هندسة مياه القباري.

تكثيف أعمال النظافة بالإسكندرية

وفي سياق آخر، كلفت «شعبان» بتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي إذ قامت إدارة الرصد البيئي بالحي برفع 170 طن مخلفات رديم من محور المحمودية.

وشددت رئيس حي غرب على المتابعة اليومية وتكثيف حملات النظافة بنطاق الحي حفاظا على البيئة المحيطة وصحة المواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتكليفات المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب برفع كفاءة نظافة الحي بنطاق الحي والاستجابة الفورية لأى شكوى تخص المواطنين وللحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي.