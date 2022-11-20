كفيف يسافر 300 كيلو من الإسكندرية لمطروح بدراجة في 3 أيام «صور»

سافر شاب كفيف يدعى إبراهيم حافظ بدراجة من محافظة الإسكندرية إلى محافظة مطروح في مغامرة هي الأولي من نوعها في مصر ليقطع مسافة بلغت 300 كيلومتر، بعد تخييم في الطريق، في مدينة العلمين الجديدة، ليستمر في رحلته إلى مطروح في طريقه إلى سيوة على مسافة 600 كم من الإسكندرية، ليسجل رقمًا قياسيًا بسفره على طريق دولي مسافة كبيرة وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

حلم حياتي يتحقق

بدأت في ممارسة رياضة الدراجات منذ 6 سنوات، حسب الشاب إبراهيم 22 سنة طالب في جامعة الإسكندرية لـ«الوطن»: «احترفت السباحة والدراجات وحصلت على المركز الأول على مستوى أفريقيا في البطولة التي استضافتها المغرب في سبتمبر 2022، لذوي الاحتياجات الخاصة، وقررت أن أحقق حلم حياتي بالسفر لمسافات طويلة بعد أن نجحت في السفر من الإسكندرية إلى مدينة دمنهور بالبحيرة».

3 أيام من الإسكندرية إلى مطروح

وأضاف: «اتفقت مع أحد أصدقائي الرياضيين الكابتن محمد المصري على السفر في رحلة ومغامرة حلمت بها لسنوات من الإسكندرية إلى سيوة لمسافة 600 كم، لأنني أؤمن بأنه لا يوجد مستحيل وساعدني واستخدمنا دراجة ثنائية وسافرنا من الإسكندرية يوم الخميس الماضي الساعة 6 فجراً، ووصلنا مدينة العلمين الجديدة الساعة 8 مساء، وخيمنا بالقرب من أحد المساجد في خيمة إصطحبناها معنا، لنكمل في اليوم التالي ووصلنا قرية الجفيرة في الضبعة، وخيمنا بها لنستأنف رحلتنا اليوم الثالث إلى مدينة مرسى مطروح ووصلنا الساعة 5 مساء.

مغامرة سيوة

وذكر نغادر صباح اليوم الأحد من مطروح إلى سيوة بمسافة 300 كم جديدة، ومن المقرر أن مخيم في منطقة بئر النص ليلة وتكمل اليوم التالي الرحلة، ومن المخطط أن نصل سيوة مساء يوم الإثنين المقبل.