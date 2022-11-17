هدية هولندا لشرم الشيخ.. مميزات الدراجات الهوائية: موفرة وصديقة للبيئة

على هامش مؤتمر قمة المناخCOP27، الذي تُعقد فعالياته وجلساته بحضور رؤساء الدول في شتى بقاع العالم بشرم الشيخ، أهدت الحكومة الهولندية مصر نحو 45 دراجة هوائية، تحت شعار «التسريع بتفعيل وسائل الحركة الفاعلة من أجل الأجيال المقبلة».

45 دراجة هوائية لمدينة شرم الشيخ

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أعرب عن امتنانه لوزيرة البيئة الهولندية فيفيان هايجنن، بعد إعلان مبادرة الحكومة الهولندية إهداء 45 دراجة هوائية لمدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخ الذي حضره هان موريتس شابفيلد سفير المملكة الهولندية لدى مصر، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية.

وتستعرض«الوطن»أهم مميزات الدراجات الهوائية، التي أهدتها الحكومة الهولندية ووزيرة البيئة فيفيان هايجنن إلى مدينة شرم الشيخ.

معلومات ومميزات الدراجات الهوائية

كان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أوضح في تصريحات لـ«الوطن»، أن الدراجات الهوائية التي أُهديت إلى مدينة شرم الشيخ، خلال فعاليات مؤتمر قمة المناخCOP27، ستكون مخصصة لكبار الشخصيات التي تقوم بزيارة المدينة، للاستمتاع بالتريض من خلال ركوب الدراجات والاستمتاع بالطقس الجديد، في فصلي الصيف والشتاء.

- كما تم إنشاء مواقف للدراجات الهوائية بعيدا عن وسائل المواصلات بطول 80 كيلو مترا لتغطي كل أحياء المدينة.

- تعتبر الدراجات الهوائية صديقة للبيئة، لا تتسبب في الملوثات، التي أثبتت كفائتها وفعاليتها في شرم الشيخ، ولها فوائد صحية عديدة من بينها الحفاظ على صحة الأفراد، وتعتبر وسيلة من وسائل الرياضة التي تساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون.

تقلل التلوث وتزيد الاستثمار

- عديمة الانبعاثات الحرارية، لا تنتج أي حرارة عن المحرك والبطارية والسعة مقارنة ًبالسيارات الكهربائية.

- تحتوي الدراجات الهوائية على تجهيزات تبث الكثير من الحرارة كمكيف الهواء.

- تستطع الدراجات الهوائية تحمل كافة الاحتياجات اليومية التي يمكن شراؤها من الأسواق.

- كما أن مبادرة مشروع الدراجات الهوائية ستزيد من عمليات الاستثمار وتقلل من التلوث واستخدام الوقود.