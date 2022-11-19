محمد الباز: «الله ابتلانا بناس طوال الوقت تشوه صورة مصر والحقائق»

قال الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، إنه يوجد هناك أناس يقهرها أن تقدم مصر صورة جيدة، مؤكدًا أنه لابد أن تكون مصر كبيرة، وهذه ثقتنا فيها، ويوجد دول أخرى على باب الله وتفتخر بأشياء عادية.

لو لم تر بلدك بشكل صح فالعالم لن يراه كذلك

أضاف خلال حلقة برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»: «لو لم تر بلدك صح فالعالم، لن يراه كذلك، ولكن الله ابتلانا بناس طوال الوقت تشوه الحقائق، وتشوّه صورة مصر».

وتابع: «اليوم عندنا إنجاز كبير وضخم، ويعكس صورة مصر وإمكاناتها أمام العالم، من قدرتها على عمل مثل هذا التنظيم cop27، وتنظيم عملية التفاوض والمناقشات بين الدول المختلفة، وهذا أمر جبار تقوم به الدولة المصرية، في ظل التحديات الموجودة».

وأكد أنه يجب أن نكون منتبهين للصورة التي يريد هؤلاء الناس رسمها لمصر، والصورة الحقيقية لها.