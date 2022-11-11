الإعلامي محمد الباز: المصريون رفضوا دعوات الفوضى.. وأبدعوا في السخرية منها

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن المصريين وجهوا رسالة واضحة للإخوان ورفضوا دعوات الفوضى، ودشنوا هاشتاج «محدش نزل»، إلى جانب هاشتاج آخر «حتى لا ننسى جرائم الإخوان».

الباز: المصريون كعادتهم أبدعوا في السخرية

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج آخر النهار، المذاع عبر فضائية النهار، أن المصريين كعادتهم أبدعوا في السخرية من دعوات الفوضى.

واستعرض الباز، عددًا من الكوميكسات التي شاركها المصريون على هاشتاج محدش نزل؛ منها: «الثورة جمعت تريقة أكثر من الناس»، و«إن مكنش النهاردة يبقى بكرة»، و«الثورة مميكنة».

الباز: لن يتوقفوا عن محاولاتهم لإثارة الفوضى

وعقب الباز، على الكوميكس، بأن هذا تفكير الإخوان طوال الوقت، فهم لن يتوقفوا عن محاولاتهم لإثارة الفوضى، ويرون أنهم إن لم ينجحوا في تحريض الشعب اليوم، فسينجحون في جولة أخرى.