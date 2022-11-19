أستاذة سموم لـ محمد الباز: مشروبات الطاقة قد تسبب توقف القلب وانفجار الشرايين

حذرت الدكتورة مها غانم، المشرف على قسم السموم بجامعة الإسكندرية، من مشروبات الطاقة، مؤكدة أنها مكون يساعد في تغيير سلوك الشخص وتجعله في وضع اندفاع، كما أن الشخص إذا كان يعاني من مشكلة صحية من الممكن أن تتسبب تلك المشروبات في توقف القلب أو تحدث انفجارًا في الشرايين.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار»، مع الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر قناة «النهار»، إن هذه المشروبات قد تدفع الشباب لتجربة أشياء أخرى مثل السجائر وغيرها، وفقًا للمجالات العلمية التي أكدت ذلك.

تركيب مشروب الطاقة الأساسي يعتمد على الكافيين

وتابعت أن مشروبات الطاقة بها أطعمة وسكر وبعض الفيتامينات وبعض الأحماض الأمينية، وفيتامين D وأشياء أخرى، وتركيبها الأساسي يعتمد على الكافيين، إذ تحتوي على 50 إلى 500 ملجم وعندما يكون بنسبة عالية يسبب زيادة ضغط ضربات القلب، وإحساسًا بالحرارة، مشيرة إلى أن الكافيين طالما كان موجودا بها بكميات معقولة من 100 إلى 200 ملجم طوال اليوم، ويكون الشخص خاليًا من الأمراض فهو غير مؤثر.

مشروبات الطاقة مصنوعة لمن يدخل الجيم

وأوضحت أن مشروبات الطاقة مصنوعة للأشخاص الذين يدخلون الجيم ويحتاجون لطاقة عالية، ونجد عادة سيئة وهي إعطاؤها للطلاب وقت الامتحانات، فهي ليست مثل البيبسي وهي مدرة للبول، وممكن تعمل مشاكل للكلى والأملاح وفقًا للكمية، لأن فيها نسبة سكر عالية، مشيرًا إلى أن العلبة من الممكن أن تصل لنصف كوب سكر، وممكن الشخص يدخل في سمنة ومقاومة أنسولين فهي لا تؤخذ كأمر مسلم به، لأن الشخص عادة ما يشرب أكثر من عبوة.