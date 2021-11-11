أستاذ سموم تكشف أضرار لدغة العنبكوت السامة وطريقة علاجها

واصلت الدكتورة مها غانم، رئيس قسم الطب الشرعي والسموم في جامعة الإسكندرية، نشاطها التوعوي بمخاطر الإصابة بالتسمم عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، حيث طرحت سؤالا افتراضيا حول لدغة العنكبوت محاولة إيضاح كافة الإضرار وسبل العلاج حال إصابة أي شخص.

العنبكوت صديق الإنسان

ودونت «غانم»، في صفحتها معلومات عن السموم وكيفية الوقابة ونصائح عن التعامل، مؤكدة أن العنكبوت لايؤذي الإنسان، باستثناء بعض الأنواع فالعناكب وإن كانت مخلوقات غير محبوبة لدى الإنسان، إلا أنها صديقة له، لأنها تقضي معظم وقتها في اصطياد الحشرات وقتلها.

لدغة العنكبوت السام

وأضافت أن العنكبوت السام عادة ما يكون مثل وخز الدبوس، ثم يظهر ورم طفيف ذي أحمرار يتحول إلى قرحة فيما بعد، وأكدت أنه إذا كانت اللدغة في الجزء العلوى من الجسم عادة ما يشعر الشخص بالألم في منطقة الصدر، إما إذا كانت في الجزء السفلي من الجسم فإن الآلم سيكون في منطقة البطن.

ما هو العنبكوت السام؟

وأوضحت أن السم الذي تطلقه الأرملة السوداء من العناكب يكون في الجزء العلوي وهو أقوى أنواع السموم العصبية ويدعى «لاتروتاکسونمن».

علاج لدغة العنبكوت

وأشارت إلى أنه من الأفضل الذهاب إلى أقرب مستشفى عند التعرض للدغة الأرملة السوداء من العناكب لكن لابد من القيام ببعض الإسعافات الأولية التي قد تقلل من خطر الإصابة قبل الذهاب إلى المستشفى.

الإسعافات الأولية عند لدغة العنبكوت

ضع قطعة صغيرة من الثلج في قطعة قماش نظيفة وضعها على المنطقة المصابة واتركها لمدة 10 دقائق ثم أرفع قطعة القماش لمدة 10 دقائق، وكرر هذه العملية.