أستاذ سموم تحذر من مادة «مساعد شطف غسالات الأطباق».. تسبب حساسية شديدة للعين

حذرت الدكتورة مها غانم، أستاذ السموم الإكلينيكية ومدير مركز السموم السابق، بكلية الطب جامعة الإسكندرية، من أن المادة الموجودة فى معظم مساعد الشطف لغسالات الأطباق، والمعروفة باسم «كلوروميثيل إيزوثيازولينون»، تسبب تهيج والتهاب في الجلد والعين وحساسية شديدة إذا لامستهما.

كيفية التصرف عند ابتلاع مادة مساعدة للشطف

وقالت أستاذة السموم الإكلينيكية بمركز السموم لـ«الوطن»، إنه عند ابتلاع مادة مساعد شطف غسلات الأطباق ستتفاعل مع أغشية المرئ والمعدة، وإذا ابتلعها الطفل هناك احتمالية استفراغها مرة أخرى، وإذا لم يحدث لا داعي لمحاولة استفراغها غصبًا عنه، بل يجب الذهاب إلى المستشفى على الفور لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كي يجري فحصه والتأكد من نسبة الالتهابات في الفم، حتى يتسبب الأمر في الوفاة.

ما هو مساعد الشطف؟

يعمل مساعد الشطف بغسالة الأطباق على تشتيت الماء من سطح الأطباق في أثناء عملية الشطف النهائي، بالإضافة إلى عملية التجفيف وعدم تكون قطرات الماء من الجفاف على الأطباق أو ترك علامات مائية عليها.