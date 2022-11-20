ضربات موجعة لمحتكري الأرز الأبيض والدقيق في المحافظات

تمكنت الرقابة التموينية بوزارة التموين، بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين، من ضبط كميات كبيرة من الأرز الأبيض والدقيق البلدي المدعم لدي محتكريها وحجبها من البيع عن المواطنين بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيها، وذلك ضمن الضربات الموجعة لهؤلاء من خلال تحرير عدد من المحاضر ومصادرة الكمية المضبوطة.

ضبط أرز أبيض

ونجحت الحملات التموينية المشتركة مع مباحث التموين في ضبط كمية من الأرز الأبيض تزن قدرها 6 أطنان بحوزة «م . ن»، من محافظة كفر الشيخ، وذلك قبل بيعها بالسوق السوداء والتلاعب في الأسعار.

كما شنت حملة بمحافظة مطروح وتمكنت من ضبط كمية تزن 6 أطنان و200 كيلو من الأرز الأبيض داخل أحد المخازن دون ترخيص قبل بيعها بالسوق السوداء.

وواصلت تلك الحملات الرقابية التموينية من حملاتها وتمكنت من ضبط صاحب محال تجارية في محافظة المنوفية، وضبط كمية تزن 5 أطنان من الأرز الأبيض دون سند قانوني لشرائها وتخزينها بغرض البيع خارج التسعيرة المقررة.

كما تم ضبط 3 أطنان و375 كيلو من الأرز الأبيض قبل بيعها بأسعار دون المقررة بمحافظة الإسكندرية.

ضبط كميات من الدقيق المدعم

كما تمكنت الحملات أيضا من ضبط صاحب مخبز عيش بلدي وبحوزته 48 طن من الدقيق المدعم و 700 كيلو، قبل بيعها بالسوق السوداء.

بينما تم ضبط كمية من الدقيق المدعم تزن 10 أطنان و450 كيلو دقيق بلدى مدعم، لبيعها بأسعار مبالغ بها بهدف الاحتكار.