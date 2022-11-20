مصرع طفل صعقا أثناء عبثه بأحد الأجهزة الكهربائية في المنيا

لقي طفل مصرعه صعقا بالكهرباء، داخل منزله بقرية القمادير التابعة لمركز سمالوط في شمال محافظة المنيا، ورجحت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء عبثه بأحد الأجهزة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

الكهرباء تصعق طفلا في مركز سمالوط

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مستشفي سمالوط النموذجي بوصول الطفل زياد شعراوي، 10 سنوات، جثة هامدة، بسبب صعق كهربائي، وتم إيداع الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات الأولية ترجح عبث الطفل بأحد الأجهزة

ورجحت التحريات الأولية التي أجراها فريق إدارة البحث الجنائي، أن الوفاة حدثت نتيجة صعق كهربائي داخل منزل الطفل الكائن بقرية القمادير التابعة للوحدة المحلية ببني غني غرب مركز سمالوط، إثر عبثه بأحد الأجهزة الكهربائية داخل المنزل.

وحُرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم التحفظ على جثة الطفل داخل مشرحة مستشفي سمالوط تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيق وقررت انتداب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على الجثة، ومعرفة سبب وظروف الوفاة وما إذا كانت توجد شبهة جنائية أم لا، كما كلفت النيابة إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الظروف والملابسات.