علي جمعة: أسماء الله الحسنى 240 اسما من أحصى 99 منها دخل الجنة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن إحدى خطوات الاقتراب من الله ذكر دعاء العشرة الطيبة، وأيضا أسماء الله الحسنى، لافتا بأن أسماء الله الحسنى حوالي 240 اسما.

أسماء الله الحسنى في القرآن أكثر من 150

وأضاف الدكتور علي جمعة، في لقاء ببرنامج «من مصر»، مع الإعلامي عمرو خليل، على قناة «CBC»، «أسماء الله الحسنى في حديث فيه 99 اسما ومروية بـ3 روايات كل رواية تفرق عن الأخرى في حوالي 36 اسما ولما تجمع الروايات تصل إلى 164 اسما من أسماء الله الحسنى، اللي في القرآن أكثر من 150 اسما واللي في السنة أكثر من 160 اسما، ولما تجمعهم تطلع 240 اسما من أسماء الله الحسنى».

وأشار إلى أن من يريد أن يكون وليا من أولياء الله الصالحين عليه أن يسير في طريق الله سبحانه وتعالى وهذا الطريق مقيد بالالتزام بالقرآن والسنة، موضحا أن هذا الطريق له خطوات أولها ذكر الله والتفكر فيه.

3 أنواع لأسماء الله الحسنى

وأوضح أن أسماء الله الحسنى على ثلاثة أنواع، الجمال، الجلال، الكمال، فالجمال يتخلق به المسلم، والكمال يؤمن ويصدق به المسلم، والجلال يتعلق به المسلم ولا يتخلق به.

وأوضح أن أسماء الله الحسنى 240 اسما، ومن أحصى أول 99 منها دخل الجنة، وهذا معنى حديث «إنَّ لِلَّهِ تِسْعَةً وتِسْعِينَ اسْمًا مِئَةً إلَّا واحِدًا، مَن أحْصَاهَا دَخَلَ الجَنَّةَ».