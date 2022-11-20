«سكاي نيوز عربية»: الدول المشاركة في COP27 توافق على اتفاق المناخ

وافقت الدول المشاركة في مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ على اتفاق للمناخ، حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وجه السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس قمة المناخ الـ27، الشكر لكل الوفود المشاركة في قمة المناخ COP27 في شرم الشيخ، قائلا إنه جرى الاعتماد على نهج شفاف ومتوازن، وأي خطأ ليس مقصودا بأي صورة من الصور، ونحن نمتن لكل الوفود والمجموعات التي كانت متواصلة معي ومع وفدي مما سمح لنا للوصول إلى النتيجة النهائية التي وصلنا إليها.