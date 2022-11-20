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سامح شكري: قرارات مؤتمر المناخ ستكون رسائل للعالم

كتب:

محمد عزالدين
04:31 ص | الأحد 20 نوفمبر 2022
رئيس مؤتمر المناخ

رئيس مؤتمر المناخ

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، إن 112 من القادة والزعماء انضموا لقمة التنفيذ والتداول حول كيفية الوفاء بأجندة المناخ والالتزامات الخاصة بالتنفيذ، وتم التشديد على خطورة أزمة المناخ وضرورة مضاعفة الجهود للتأكد من التنفيذ والوفاء والوصول لنتائج ملموسة.

الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ

وأضاف «شكري»، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ: «القرارات التي تم التوصل إليها هي بوابة للنهوض بالتنفيذ وتعزيز التنفيذ والانتقال للحياد المناخي والقدرة على الصمود وأدعوكم جميعا لاستخدام هذه القرارات ومشروعاتها ليس ككلمات على الورق ولكن كرسائل موجهة للعالم بقيادة زعمائنا من أجل الأجيال القادمة لوضع الوتيرة المناسبة لتنفيذ اتفاق باريس وتحقيق أهداف هذا الاتفاق».

مشروعات القرارات

وتابع: «أناشدكم لاعتماد مشروعات القرارات التي ستعرض عليكم، العالم يتابعنا ويشاهدنا وأناشدكم جميعا أن تكونوا على مستوى نرجوها كمجتمع دولي ولاسيما من قبل الأكثر تضررا وهشاشة والذين ساهموا بأقل نسبة في التغير المناخي».

وواصل: «أعلن افتتاح الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف في دورته الـ 27، وأود أن استمر في النظر للمقرارات والاستنتاجات التي تم التوصية بها من قبل مؤتمر الأطراف».

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