رئيس مؤتمر المناخ «كوب 27» يعلن تعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة

أعلن السفير سامح شكري، وزير الخارجية، رئيس مؤتمر المناخ الـ27، تعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة لمزيد من التشاور.

قال ممثل سويسرا في مؤتمر المناخ إنه يتحدث نيابة عن فريق «التكامل والنزاهة البيئية»، لافتا أنه لم يتوفر الوقت للنظر في هذا المقرر في مؤتمر الأطراف، وعلينا أن ننظر إلى آثار التخفيف والبرنامج المرتبط بذلك.

ممثل سويسرا يتحدث عن المشروع المقرر

وأضاف ممثل سويسرا، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر المناخ COP27 في شرم الشيخ: «تلقينا المشروع المقرر ولكن لم تتوفر الفرصة لدراسته، مجموعتنا بحاجة لوقت لدراسته، وعلينا أن نؤجل هذا القرار، ونقترح أن نعلق الجلسة نصف ساعة حتى تستطيع الوفود النظر في هذا المقرر ونعود ونتخذ القرار عن علم».

سامح شكري يوافق على طلب سويسرا

ووافق السفير سامح شكري، وزير الخارجية على طلب ممثل سويسرا بتعليق الجلسة الختامية لمدة نصف ساعة.