مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في تصادم على طريق «رأس غارب - الغردقة»

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب رابع، في حادث تصادم بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق «رأس غارب - الغردقة »، في محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، بمنطقة «جبل الزيت»، وتم استدعاء أكثر من سيارة إسعاف وتم نقل جثث الضحايا والمصابين إلى مستشفى الغردقة العام، ويجري المتابعة واستكمال الإجراءات حيال الواقعة.

مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر في تصادم

تلقى مرفق إسعاف البحر الأحمر، برئاسة الدكتور محمد غريب، مدير المرفق، إخطاراً بتصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص في منطقة «جبل الزيت»، على طريق «رأس غارب - الغردقة»، وأسفر الحادث عن مصرع 3 مواطنين وإصابة آخر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف، نقلت جثث الضحايا والمصاب إلى مستشفى الغردقة العام، وتم إيداع الجثث مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مطار الغردقة يستقبل آلاف السائحين

وفي سياق آخر، استقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 97 رحلة طيران دولية، تقل حوالي 15 ألف سائح من جنسيات مختلفة، تأتي في مقدمتها المطارات الألمانية والبولندية والتشيكية، وذلك حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بمطار الغردقة الدولي، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول والاستقبال، وتفتيشات على أعلى مستوى، وتعقيم وتطهير الحقائب، وقياس درجة الحرارة الركاب.