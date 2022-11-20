سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنوك اليوم

الجنيه الإسترليني من العملات التي تحظى بعمليات بحث كبيرة من جانب المهتمين بأسواق المال، وتعرض السطور التالية سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنوك العاملة ضمن القطاع المصرفي المصري، وفقًا للمواقع الخاصة بالبنوك، حيث تباينت أسعار البيع والشراء، بين قرش واثنين في البنوك العربية والأجنبية.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري، للشراء 28.85 جنيه، والبيع 29.95 جنيه.

- سجل المصرف المتحد، 28.95 جنيه للشراء، بينما سعر البيع 29.30 جنيه.

- سجل سعر الجنيه الإسترليني في البنك الأهلي 28.95 جنيه للشراء، و29.24 جنيه للبيع.

- بينما سجل سعره داخل بنك مصر 28.72 جنيه للشراء، و29.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الجنيه الإسترليني في بنك CIB

- استقر الجنيه الإسترليني ببنك أبو ظبي الاسلامي، 29.05 جنيه للشراء، بينما البيع 29.21 جنيه.

- سجل في بنك قناة السويس 28.94 جنيه للشراء، و29.30 جنيه للبيع.

- أعلنت شاشة الأسعار لحركة العملات دخل بنك CIB، شراء الإسترليني عند 28.97 جنيه، و29.31 جنيه.

- البنك المصري الخليجي، سجل 29.03 جنيه للشراء و29.31 جنيه للبيع.

- سعر الجنيه الإسترليني في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري، 28.96 جنيه للشراء، بينما البيع 29.30 جنيه.