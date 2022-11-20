حزب «مصر الحديثة»: قرار ضخ الأرز بالمجمعات الاستهلاكية جاء في وقته

ثمن النائب هشام هلال عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مصر الحديثة»، التوجيهات التي أصدرَها الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية للشركة القابضة للصناعات الغذائية، بشأن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة في مختلف المحافظات، منوها إلى أنَّها جاءت بغرض التخفيف على المواطنين في ظل الظروف الراهنة عبر توفير وتلبية مستلزماتهم واحتياجاتهم بالسعر الميسر.

مواجهة جشع التجار

وأضاف «هلال»، في بيان صادر عنه أنَّ الدولة المصرية تسعى لمواجهة جشع التجار، منوهًا إلى تعمد البعض حجب كميات كبيرة من الأرز من أجل بيعه بسعر مرتفع، الأمر الذي كان يتسبب في نقصانه وخلق أزمة في هذه السلعة الحيوية.

وأشاد رئيس الهيئة البرلمانية لـ حزب مصر الحديثة بقرار الدولة المصرية باعتبار الأرز سلعة استراتيجية، وفرض عقوبة تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل لقيمة البضاعة المخزنة للمخالفين، مشيرًا إلى أنَّ القرار سيدفع التجار والمنتجين إلى توريده للمضارب التابعة للدولة.

إطلاق مبادرات متعددة

واختتم «هلال»: «أنَّه على الرغم من ما يشهده العالم من ظروف اقتصادية صعبة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية إلا أنَّها لم تتوان عن إطلاق مبادرات متعددة وقرارات صارمة تهدف في المقام الأول إلى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم».