«التأمينات» تطالب موظفيها بالتيسير على صاحب المعاش المريض: لا يشترط حضوره

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على رؤساء ومديرو عموم المناطق ومراكز العمليات ومكاتب خدمة المواطنين، أنه اذا تعذر على صاحب المعاش أو أحد ورثته التقدم إلى المنطقة التأمينية أو مكتب خدمة المواطنين للحصول على أى من الخدمات التأمينية ، نظرا لحالته المرضية أو لكبر السن الطاعن، وعدم وجود توكيل صادر منه وكانت الخدمة التأمينية تتطلب منه التوقيع على نماذج اواقرارات وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية ودليل الخدمات التأمينية .

إرسال أحد العاملين بالمنطقة التأمينية لأداء الخدمة للمواطن

وتابعت التأمينات فى الخطاب الذى وجهته لمنديرى عموم المناطق التأمينية وحصلت « الوطن» على نسخة منه، أنه يتم التنبيه مشددا على جميع العاملين بالمناطق التأمينية ومكاتب خدمة المواطنين بعدم الاصرار على طلب حضور صاحب الخدمة في حالة المرض أوكبر السن الطاعن، ويتم إرسال أحد العاملين بالمنطقة التأمينية أو مكتب خدمة المواطنين لإستيفاء النماذج أو الاقرارات المطلوبة لأداء الخدمة التأمينية.

وتستعد البنوك وماكينات الصرف الآلى والبريد وكذلك منافذ شركة فورى لصرف معاشات شهر ديسمبر المقبل 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش، بدءًا من يوم يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، لتؤكد التأمينات الاجتماعية أن أصحاب المعاشات يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، بخلاف تكلفة العلاوة الجديدة التي قُدرت بـ31.5 مليار جنيه.

اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية

ولفتت التأمينات الاجتماعية، أنه تم اتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين دون الحاجة إلى التنقل بين المكاتب التأمينية من أبرزها «الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي ،الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الاستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الاستعلام عن الاستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش».