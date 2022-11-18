موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2022 لأكثر من 10 ملايين مواطن

تستعد البنوك ومكاتب البريد لصرف معاشات شهر ديسمبر 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف صاحب معاش ومستحق للمعاش، بدءًا من يوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، مع استمرار صرف المنحة الاستثنائية المقدرة بنحو 300 جنيه،

وأكدت التأمينات الاجتماعية أن المنحة الاستثنائية مستمرة مع المعاش وغير محددة المدة.

أكثر من 10 ملايين مستحق معاش في مصر

وأشارت الهيئة في تقرير لها، أن حوالي 10.7 مليون مستحق معاش في مصر، يحصلون على معاشات قدرت العام الماضي بـ294 مليار جنيه سنويًا، بخلاف تكلفة العلاوة الجديدة التي قُدرت بـ31.5 مليار جنيه.

إتاحة تحويل المعاش على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول

وأوضحت أنه يمكن لصاحب المعاش، أو المستحق أن يحول معاشه على المحفظة الإلكترونية للهاتف المحمول، من خلال توجهه إلى فرع شركة المحمول التابع لها خط المحمول الخاص به، ويقدم طلبًا بفتح محفظة إلكترونية.

من جانبه أوضح بنك ناصر، أن صرف معاشات شهر ديسمبر2022، سيكون متاحًا بفروع البنك المختلفة والمنتشرة في كافة محافظات مصر، لافتًا إلى أنه يجري تغذية ماكينات «ATM» بالنقدية بشكل مستمر تزامنًا مع صرف معاشات شهر ديسمبر 2022.

إتاحة صرف المعاشات من ماكينات الصراف الآلي «ATM»

وأوضح البنك أنه يجري توفير خدمة الصرف من منافذ شركة «فوري»، التي تضم أكثر من 200 ألف منفذ بخلاف فروع البنك، البالغ عددها 104 فروع، موضحا أنه تم إتاحة الصرف من ماكينات الصراف الآلي «ATM»، سواء الماكينات الخاصة بالبنك أو ماكينات البنوك الأخرى.