ما هي شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة؟.. التأمينات تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه بعد وفاة صاحبة المعاش أو صاحب المعاش أو المؤمن عليه، يتم صرف المعاش للمستحقين المتمثلين في «الأرمل أو الأرملة، الزوج، البنات، الأبناء، الأخوات، الوالدين».

نصيب الأرمل في معاش زوجته المتوفاة

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أن قانون التأمينات نص على أن نصيب الأرمل في معاش زوجته كالتالي:

- أرمل: يحصل على 3/4 المعاش بنسبة 75%.

- أرمل وولد واحد أو أكثر: يحصل الأرمل على نصف معاش المتوفي، كما يحصل الأولاد على نصف المعاش ويوزع بالتساوي حال التعدد.

- أرمل ووالد أو والدين: يحصل الأرمل على 2/3 ثلثي المعاش، ويحصل الوالدين على 1/3 لأيهما أو كليهما بالتساوي.

- أرمل وأخت أو أخ أو أكثر: يحصل الأرمل على 3/4 المعاش، ويحصل الإخوة والأخوات على 1/4 لأيهم أو لهم جميعا بالتساوي.

شروط حصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة

ولفتت التأمينات الاجتماعية، أن هناك العديد من الشروط لاستحقاق الأرمل لمعاش زوجته المتوفاة تتمثل فيما يلي:

- يشترط لاستحقاقه أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات.

- ألا يكون الزوج الأرمل متزوجاً بامرأة أخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- يشترط لحصول الأرمل على معاش زوجته المتوفاة صاحبة المعاش، أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل ​.

- يقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج. ‌