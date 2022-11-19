«التعليم»: لا صحة لصرف وجبة للمعلمين بداية من الفصل الدراسي الثاني

أكّد شادي زلطة المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّه لا صحة لما يتم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن صرف وجبة للمعلمين في أيام الدراسة بداية من الفصل الدراسي الثاني مثل الطلبة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ وزارة التربية والتعليم لم تصدر أي قرارات بصرف وجبات غذائية للمعلمين مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وأن ما يتمّ تداوله لا أساس له من الصحة.