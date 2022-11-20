اليوم.. مناقشة حول «المبرمج السينمائي» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي

يناقش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، مهنة المبرمج السينمائي، ضمن فعاليات دورته الـ44، ويديرها المخرجة ماجي مرجان، ويتحدث خلالها كل من «دوروتا ليش، فيرينا فون ستاكلبيرج، توماس روسو، وبير إيريك جيلسفيك».

ويناقش المتحدثون في الندوة المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة «هل أنت مهتم ببداية مهنة في عالم السينما - ولكن ليس بالضرورة أن تكون خلف الكاميرا؟ هل لديك موهبة في اقتراح قائمة»، ويجمع هذا الحدث مجموعة من المبرمجين من أفضل مهرجانات الأفلام حول العالم، مثل مهرجان تورنتو السينمائي الدولي والبيرنالي وأسبوع النقاد العالمي في كان.

ويناقش الخبراء أيضا ضمن فعاليات مهرجان القاهرة، كيفية اختيار الأفلام، ووضع برنامج ممتاز كل عام وما يستلزمه، خاصة فيما يتعلق بكيفية تنظيم مهرجان عالمي برؤية ورسالة واضحتين.

معلومات عن ماجي مرجان

وماجي مرجان هي مخرجة أفلام مصرية، ومبرمجة مهرجان، وعضو هيئة تدريس الأفلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومن أبرز أفلامها الروائية «عشم» و«من مئير إلى مئير».

وحصلت «مرجان» على جوائز لأفضل مخرج، وأفضل محرر في مهرجان مالمو للفيلم العربي، وتقدير خاص للجنة التحكيم في المهرجان الدولي لأفلام Orient’D في جنيف، وهي مدير مسابقة الأفلام القصيرة في الدورة 44 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.