ندوة عن «صناعة أفلام صديقة للبيئة» ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي اليوم

يقيم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، اليوم، ندوة صناعة الأفلام بشكل صديق للبيئة، تحت عنوان «كيف يمكن أن تصبح صناعة الأفلام أكثر صداقة للبيئة على الشاشة وخلف الكاميرا»، ضمن فعاليات دورته الـ44، وينسقها منتج التأثير الإسباني صامويل روبين.

ويتحدث في الندوة المقامة ضمن فعاليات مهرجان القاهرة كل من بسام الأسعد، مؤسس «جرينر سكرين- الأردن»، وميريام ساسين، منتجة لبنانية، وهولي موريس، مخرج من الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل كوفنات، منتج من الولايات المتحدة الأمريكية.

ندوة عن صناعة الأفلام الصديقة للبيئة

ويتناول المتحدثون في الندوة المقامة ضمن فعاليات المهرجان، «ماذا نعرف عن صناعة الأفلام الصديقة للبيئة»، كما ستشرح هذه الحلقة النقاشية كيف يمكن أن يكون المنتج السينمائي صديقا للبيئة وكيف نستطيع الحفاظ على العالم من حولنا من أجل مستقبل أفضل لنا جميعا.

وتناقش الحلقة النقاشية طريقتين أساسيتين لتحقيق الغاية المذكورة من خلال الشاشة، وذلك عبر تقنيات السرد داخل الفيلم والتي تهتم بزيادة الوعي بالموضوعات البيئية، أو خلف الكاميرا، حيث يتبع الفيلم طرقا وتقنيات صديقة للبيئة في عملية التصوير والإنتاج نفسها.

أول دليل أخضر للأفلام

كما سيشارك بسام الأسعد بـ«كيف أنشأت منظمته جرينر سكرين أول دليل أخضر للأفلام في المنطقة العربية»، والذي تم اتباع نهجه وتنفيذه أثناء صناعة الفيلم اللبناني كوستا برافا، من إنتاج ميريام ساسين، ما يجعله أول فيلم عربي طويل يصور بالتقنيات الصديقة للبيئة.

من ناحية أخرى، سيلقي صناع الأفلام الأمريكيين الضوء على رحلاتهم أمام وخلف الكاميرا لإنتاج فيلمين صديقين للبيئة، بالتوازي مع عرضهما هذا العام خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.