غرفة السياحة: إجازة الدراسة بالسعودية سترفع إشغالات الفنادق بمصر آخر نوفمبر

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن إجازة العام الدراسي بالسعودية التي ستبدأ يوم 24 نوفمبر الجاري وحتى يوم 4 ديسمبر المقبل سترفع من نسب إشغال الفنادق وبخاصة الموجودة بالقاهرة الكبرى وشرم الشيخ خاصة أن آلاف المواطنين السعوديين يفضلون قضاء تلك الإجازة بمصر.

نسب إشغال فنادق القاهرة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تصل نسب إشغال العديد من فنادق القاهرة الكبرى إلى ما يقرب من 100% خلال فترة إجازات العام الدراسي بالسعودية، موضحا أن تلك الإجازات تحدث انتعاشة كبيرة بالفنادق والمطاعم السياحية.

وتابع: «هناك 3 إجازات دراسية بالسعودية الأولى التي ستبدأ يوم 24 نوفمبر الجاري والثانية تبدأ خلال شهر مارس المقبل والأخيرة هي إجازة الصيف»، موضحًا أن نسب إشغال الفنادق خلال تلك الإجازات تكون مرتفعة.

الحركة السياحية الوافدة لمصر

وأشار «فاروق»، إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال النصف الثاني من العام الجاري أعلى من نظيرتها التي استقبلتها خلال الشهور الـ 6 الأولى من عام 2022، لافتا إلى أن أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر الماضيين كانت مرتفعة للغاية.

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة أن أعداد السياح الوافدين لمصر بنهاية العام الجاري قد تكون مساوية للأعداد التي زارت مصر عام 2019 والتي بلغت نحو 13.1 مليون سائح، موضحا أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر من مختلف دول العالم خلال عام 2022 تتفوق على نظيرتها خلال عامي 2021 و2020.