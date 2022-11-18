عضو غرفة شركات السياحة: ارتفاع أعداد الوافدين لمصر في الموسم الشتوي

قال عاطف بكر عجلان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن أعداد الزائرين الوافدين للمدن المصرية خلال الموسم الشتوي الجاري هي الأعلى بالمقارنة بذات الفترة خلال الـ5 سنوات الماضية، وذلك وفقًا للحجوزات الفندقية وحجم الطلب على زيارة مصر خلال الشتاء، لافتاً إلى أن معدلات الحركة السياحية خلال فصل الشتاء الحالي تتفوق بشكل طفيف عما تم تحقيقه عام 2019 قبل حدوث جائحة كورونا.

وأضاف «بكر»، في تصريحات لـ«الوطن» أن الحركة السياحية التي استقبلتها مصر هذا العام كانت جيدة للغاية، وهو ما انعكس على نسب إشغالات كافة المدن السياحية ولاسيما الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والقاهرة والأقصر وأسوان، موضحًا أن العديد من فنادق تلك المدن حققت نسب إشغال بلغت نحو 100% في فترات متفاوتة من العام الجاري.

ارتفاع معدلات الطلب على زيارة مصر

وأشار إلى أنه ووفقًا لمعدلات الطلب العالية من وكالات السياحة الأجنبية لتسيير رحلات إلى مصر خلال الموسم السياحي الشتوي الحالي والصيفي المقبل فضلا عن الشتاء المقبل، فإنه من المتوقع أن تحقق السياحة المصرية العام المقبل أرقاما قياسية لم تصل إليها منذ عام 2010، موضحا أنه يجب على القطاع السياحي الحكومي والخاص الاستعداد من الآن لاستقبال التدفقات السياحية القادمة عام 2023.

السياحة الروسية والأوكرانية

وأوضح أنه على الرغم من توقف الحركة السياحية الوافدة لمصر من روسيا وأوكرانيا خلال العام الجاري والتي كانت تمثل أكثر من 20 % من إجمالي الحركة التي تستقبلها مصر سنويا إلا أن أعداد السياح الذين استقبلتهم مصر هذا العام كان جيدا للغاية وشهد زيادة لا تقل عن 40 % عن أعداد السياح الذين زاروا مصر العام الماضي، متوقعا ألا يقل عدد السياح الذين زاروا مصر بنهاية العام الجاري عن 12 مليون سائح.